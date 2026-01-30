財務省が３０日発表した２０２４年度末の「国の財務書類」によると、負債が資産を上回る「債務超過」は２３年度末から４・２兆円増え、６９９・９兆円となった。物価高対策などで国債発行が膨らんだことなどにより、２年ぶりに増加した。資産は５・３兆円増の７８３・４兆円。日本銀行のマイナス金利政策の解除に伴い、日本銀行への貸し付けによる運用の再開などに伴って「貸付金」が１０・０兆円増の１３２・３兆円となった。