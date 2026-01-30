巨額の現金が狙われた強盗事件で、犯人グループがネックウォーマーで口元を隠していたことがわかりました。東京・台東区東上野の路上で29日夜、中国人ら5人が催涙スプレーのようなものをかけられ、4億2300万円が入ったとみられるスーツケースが奪われました。2時間半後には羽田空港の駐車場でも1億9000万円が入ったスーツケースを受け取ろうとした男性が襲われています。その後の取材で、2つの事件の犯人グループが、黒いネックウ