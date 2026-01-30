今シーズンのボストン・セルティックスは、1月30日（現地時間29日、日付は以下同）を終えてイースタン・カンファレンス3位の29勝18敗。2位にいるニューヨーク・ニックスとはゲーム差なしの好位置にいる。 現在11シーズン連続でプレーオフに出場しているセルティックスは、2024年にジェイソン・テイタム、ジェイレン・ブラウンを中心とした布陣で、NBA史上最多の18度目のリӦ