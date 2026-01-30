リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、幼少期に『ガリレオ』（フジテレビ系）再放送の日は決まって8チャンをつけていた玉置が『クスノキの番人』をプッシュします。 参考：齋藤飛鳥が明かす、声芝居につながった歌とダンスの経験「確実に身体に染みついている」 『クスノキの番人』 もはや「日本のインフラ」といって