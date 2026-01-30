（台北中央社）立法院院会（国会本会議）は30日、野党・民衆党が提出した国防特別条例案を委員会審査に付すことを賛成多数で可決した。行政院院会（閣議）で決定された国防特別条例案については、報告事項としての議事日程入りを反対多数で否決した。行政院版国防特別条例案の委員会審査入りが野党によって阻止されるのは今回で9度目。立法院（定数113）は野党・国民党が無所属を含めて54議席、民衆党が8議席を握る。与党・民進党