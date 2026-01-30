元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那（29）が1月19日、熊本市内の老舗ホテル「熊本ホテルキャッスル」の公式Instagramに登場し、先月誕生した我が子を抱く記念ショットが公開された。投稿では、子供の誕生という節目の撮影を同ホテルで行ったことが報告され、人生の大切な瞬間に寄り添う一枚として紹介されている。 【画像】29歳・女子ビーチバレー選手、アスリート体型際立つユニホー