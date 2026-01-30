超短期決戦の衆議院議員選挙は２７日から始まり、各陣営は県内各地を遊説するなど動きが加速しています。 【写真を見る】【山形2区】衆議院選挙候補者の訴えとルーティーン、お昼ご飯などに密着 各候補が序盤の選挙戦をどう戦っているのか密着しました。 きょうは、県２区です。 県２区に立候補したのは、国民民主党の前職 菊池大二郎さん（４３）、自民党の前職 鈴木憲和さん（４４）、共産党の新人 岩本康嗣さ