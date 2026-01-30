ノジマは、2月8日投票の第51回衆議院議員選挙の投票済証明書を提示すると特典を受けられる「センキョ割」を、「ノジマ」全店で実施している。期間は1月27日〜2月15日。●取り組みは5年目に突入過去最大規模で還元昨年夏の参議院議員選挙時に実施した「センキョ割」では、合計税込2200円以上の会計で1140円分のポイント還元だったが、若い世代を中心に選挙について関心を持ってもらうことを目的に「センキョ割」の取り組みを