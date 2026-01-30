「もう一つ、間もなく発表できるだろうという案件がある」１月９日に行なわれた岡山の新体制発表会見で、山田正道フットボールダイレクターが匂わせていた案件が、ついに30日に発表された。法政大学に所属する小倉幸成が2028年１月から加入することが内定。先日のU-23アジアカップで日本代表を優勝に導く２ゴールを挙げる活躍を見せていただけに、大きなインパクトのある発表となり、30日に山田FDは笑みを浮かべながら語った。