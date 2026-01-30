【動画】「ラブリー」 × tonun / Newtro 日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト『Newtro』が、第48弾となる最新作「ラブリー × tonun」 のMVを公開した。 ■原曲「ラブリー」は小沢健二 の代表曲で彼のキャリアを象徴する出世作 1994年にリリースされた原曲「ラブリー」は、小沢健二 の代表曲であり、彼のキャリアを象徴する出世作として広く知られている。ソウルミュージ