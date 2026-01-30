○アクアライン [東証Ｇ] 理研Jテクノロジーズを割当先とする625万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は160円。 ○アクセスＨＤ [東証Ｓ] プロネクサス を割当先とする21万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は748円。 [2026年1月30日] 株探ニュース