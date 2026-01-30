●ＣＯＴＡ [東証Ｐ] 3月31日現在の株主を対象に1→1.05の株式分割を実施。 ●ストライク [東証Ｐ] 3月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ●マックス [東証Ｐ] 3月31日現在の株主を対象に1→4の株式分割を実施。最低投資金額は現在の4分の1に低下する。 ●スクリン [東証Ｐ] 3月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低