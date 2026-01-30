これからの気象情報です。 31日(土)も各地で雪が降りやすい状態が続きそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部に風雪・波浪注意報、また積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。 ◆1月31日(土)天気 ・上越地方 大雪のピークは越えましたが、31日(土)も断続的に雪が降りそうです。 山沿いでは、時折雪が強まり積雪が増えるでしょう。 ・中越地方 沿岸部は、湿った雪が降ったり