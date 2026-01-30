福山市のコンビニエンスストアで店員の腹をナイフで刺し、殺害しようとしたなどとして、中国籍の少年が起訴されました。広島地検は1月30日、強盗殺人未遂と窃盗の罪で福山市に住む中国籍の会社員の少年（18）を起訴しました。起訴状などによると、少年は2025年12月、福山市多治米町のコンビニエンスストアで缶ビール2本を窃取した後、駐車場で店員の腹を果物ナイフで突き刺し、殺害しようとした疑いです。少年が送致されてい