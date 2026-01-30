先週末から急速に進んだ円高について、財務省が発表した直近1か月の為替介入の実績で、介入がなかったことが分かりました。財務省は、先月29日から今月28日までに為替介入を行ったかどうかを示す外国為替平衡操作の実施状況が0円だったと発表しました。今月23日、日銀の植田総裁の金融政策決定会合後の会見を受け、円相場は一時1ドル＝159円まで下落しました。しかしその後、円が買い戻され、一気に円高が進みました。こうした値動