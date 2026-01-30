楽天の新外国人右腕、ロアンシー・コントレラス投手（26）がキャンプ地の沖縄県内で入団会見を行い「このチームに加入できたことに凄く感謝しておりますし、誇りを持ってプレーできるようにやっていきたい」と笑顔で話した。22年にパイレーツで5勝を挙げるなど、メジャー通算10勝。大谷と対戦して打ち取ったこともあり、「真っすぐが強いのが長所。そこをどんどん伸ばしていけるようにキャンプでは取り組んでいきたい」と意気