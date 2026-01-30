Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月30日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ3位のKONAMI麻雀格闘倶楽部と、同4位・セガサミーフェニックスの直接対決。レギュラーシーズン突破はかなり固いと見られているが、先々の戦いを見据えると、この上位対決も見逃せない。【映像】熾烈な上位の順位争いレギュラーシーズンは上位6チームが突破する。リーグ3位、あるいは4位ともなればポイントだけではなく、間