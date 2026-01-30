２年連続１８度目のセンバツ出場を決め、喜ぶ横浜ナイン＝横浜高長浜グラウンド（立石祐志写す）第９８回選抜高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場３２校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で開かれ、神奈川から前回大会王者の横浜高（２年連続１８度目）が選出された。横浜は昨秋の県大会で優勝。続く関東大会の準々決勝で専大松戸高（千葉）に２−４で逆転負けを喫し、選出は微妙な状況だったが、東京・関東枠