外国人5人が28日に来日プロ野球ロッテは29日、メジャー通算162試合登板の新外国人左腕サム・ロング投手ら外国人選手5人が28日に来日したと発表した。ロングの他、グレゴリー・ポランコ外野手、ホセ・カスティーヨ投手、チャリエル・ラドニー投手、スティベン・アセベド外野手の4人。ロングは1月31日に入団会見を予定。サブロー新監督率いるロッテは2月1日から宮崎・都城市で春季キャンプをスタートする。ロング「家族とともに