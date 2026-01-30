４月１６日に東京・後楽園ホールで行われる鉄人・小橋建太（５８）の完全プロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」トークバトルのスペシャルゲストが発表になり、新日本プロレス社長の棚橋弘至（４９）に決定した。４日新日本・東京ドーム大会のオカダ・カズチカ戦で引退したばかりの棚橋と小橋は、現役時代の対戦は一度だけ。２００３年１１月３０日のノア札幌大会での小橋、本田多聞組 vs 棚橋、永田裕志組のタ