懲役6年の実刑判決です。覚せい剤取締法違反などの罪で判決を受けたのは大阪市淀川区に住む39歳の被告です。判決などによりますと、この被告は石川県の内外で、複数回にわたり覚せい剤を密売し、自身も覚せい剤を摂取していました。30日の判決公判で金沢地裁は、顧客は総勢50人に上り密売の規模は大きく、覚せい剤の害悪を拡散させた程度は大きいなどとして、懲役6年の実刑判決を言い渡しました。