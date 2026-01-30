中道改革連合の野田佳彦共同代表（68）は30日、記者団の前で高市早苗首相（64）に言及した。「高市早苗首相が代表の自民党支部が開いた政治資金パーティーを巡り、28日、『週刊文春』が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関連団体やその関係者がパーティー券を購入していたと報じました。この報道を受け、野田氏は高市首相に説明を要求したのです」（全国紙政治部記者）衆院選に向けて好戦的な姿勢を取っている野田代表にも“あ