「ワトソン」シーズン1(C) 2026 CBS Studios Inc. All Rights Reserved. 「ワトソン」シーズン１が、2月18日からHuluで見放題独占配信スタート。天才医師が挑む、原因不明の病に隠された謎、新感覚の医療ミステリードラマが日本初上陸。2011年のサービス開始時から海外ドラマに注力してきた動画配信サービスHuluでは、これまでにも海外ドラマブームの火付け役となった“三大海外ドラマ”の1つと称されることもある