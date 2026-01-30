高知ユナイテッドSCは2月8日の百年構想リーグ開幕を告知しようと、1月30日に高知県庁と高知市役所でチケット販売とPRを行いました。高知ユナイテッドSCのスタッフが県庁を訪れ、明治安田J2･J3百年構想リーグの開幕戦のPRやチケット販売を行いました。販売したのは2月に行われる2つの試合のチケットで、2月8日の開幕戦はカターレ富山と、2月22日はツエーゲン金沢とそれぞれGIKENスタジアム（春野総合運動公