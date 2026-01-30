駿河湾フェリーの12月の利用者数が、2025年度初めて前年を上回りました。しかし、28日にエンジンなどの作動状態を監視するシステムで不具合が確認され、運休期間が延長されることになりました。運航会社ふじさん駿河湾フェリーによりますと、「駿河湾フェリー」の12月の利用者数は前の年の同じ月に比べ、237人増え6792人と2025年度初めて前年同時期の利用者数を上回りました。徒歩と車両利用者が増えたことで全