DX4000 CL finalは、密閉型ヘッドフォンの新製品として「DX4000 CL」を2月6日より発売する。価格は128,000円。発売に先駆けて、1月30日より予約受付を開始する。 密閉型ヘッドフォンでは構造上、開放的な音を作ることが難しく、音の抜け感が不足することで閉塞感を感じさせることがある。DX4000 CLでは、厚さ30mmの極厚低反発イヤーパッドを採用し、ドライバーと耳との距離を十分に確保。 歪みの少ないドラ