警察によりますと、30日午前、長野県小谷村のスキー場で、ペアリフトに乗っていた外国籍の20代女性が、リフトの終点で降り損ねたあと宙づりになりました。女性は搬送時、心肺停止の状態だったということです。警察によりますと、事故があったのは小谷村のスキー場「つがいけマウンテンリゾート」の「つが第2ペアリフト」終点の停留所です。30日午前9時すぎ、「客がリフトから降りることができず宙づりになってい