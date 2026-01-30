A.B.C‐Z・五関晃一が主演、宝塚歌劇団月組トップ娘役・海乃美月がヒロインを務める舞台『悪の花』より、メインビジュアルとキャストのソロビジュアルが解禁された。【写真】和田優希（SpeciaL）、久保廉も！舞台『悪の花』キャスト陣ソロビジュアルも公開本作は、韓国ドラマ『愛の不時着』をはじめ世界的大ヒット作を続々と生み出す、韓国・大手制作会社スタジオドラゴンが企画・制作し、韓国の総合芸術賞“百想芸術大賞