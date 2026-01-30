アメリカのトランプ大統領が進める強硬な移民取り締まりに不満が高まっています。トランプ政権は取り締まり縮小を指示するなど方針転換に追い込まれています。■上半身裸のまま連行20日、ミネソタ州で撮影された写真。幼稚園から帰宅した直後、ICE＝移民税関捜査局に拘束された5歳の男の子です。アメリカへの亡命を申請中だったという父親と共に、南部の移民収容施設に送られたといいます。トランプ政権が進める不法移民の大規模摘