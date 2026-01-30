寺の納骨堂に仕掛けた練炭に火をつけ、住職を殺害した罪に問われている女に懲役25年の実刑判決です。霊園開発会社の取締役・青木淳子被告（66）は2023年7月、社長の男と共謀し、東京・足立区にある寺の納骨堂で練炭28個に火をつけ住職の男性（当時70歳）を一酸化炭素中毒に陥らせて殺害した罪などに問われていて、これまでの裁判で無罪を主張しています。東京地裁は30日の判決で「狭い空間に一酸化炭素を高濃度に充満させ、納骨堂