ホストであることを隠し、マッチングアプリで出会った女性を違法に客引きしたとして、東京・歌舞伎町のホストクラブの男が逮捕されました。被害にあった女性は男が恋愛感情につけこみ、高額な支払いを要求してきたと訴えています。竹岡容疑者のSNSより「俺は歌舞伎の一番とか、日本一かっこいい男とか、世界一かっこいい男にしか興味がないんで」自分について熱く語るこの男。記者「ホストの男が警視庁の捜査員に連れられて店から