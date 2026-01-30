お笑いコンビ・トム・ブラウンがパーソナリティーを務める、ニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』（毎週金曜後6：00頃）。30日配信回に、トム・ブラウンが駆け出しの芸人だった頃からお世話になってきた、事務所（ケイダッシュステージ）の先輩芸人・ハマカーンが、前回に引き続きゲスト出演した。【番組カット】手押し相撲対決を行うみちお＆浜谷今年5月