強弱を繰り返しながら居座る寒波の影響で、日本海側を中心に積雪が増えています。きょう30日（金）夜にかけても雪が続いて、積雪がさらに増えるおそれがあります。大雪のピークはきょう30日（金）いっぱいで、あす31日（土）には峠を越える予想ですが、引き続き大雪災害への警戒が必要です。また、1月最終日も晴れる地域を含めて各地で真冬の寒さとなりそうです。■あす31日（土）の全国天気日本海側では雪が続きますが、大雪の峠