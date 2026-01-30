テレビアニメ『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』の放送日が、4月から10月へ変更となることが発表された。【動画】放送延期になった『転生した大聖女』アニメ最新映像公式は「2026年4月より放送を予定しておりましたTVアニメ「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」につきまして、皆様にさらに楽しんでいただける作品を目指すため、放送開始時期を【2026年4月】から【2026年10月】に延期させていただくこ