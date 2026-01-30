佐野日大がセンバツ出場を決めた。前回出場の2014年は現オリックス・田嶋大樹をエースに擁してベスト4の大躍進。スクールカラーのピンクに染まったスタンドの応援も応援優秀賞に輝いた。応援団、吹奏楽部、チアリーディング部、そして野球部が中心となって「S・A・N・O日大！」と叫び続ける「マグナ」はチームを鼓舞し続けた。12年ぶりの聖地。吹奏楽部の玉野愛衣部長（2年）は「マグナを演奏すると点が入る。盛り上がる！