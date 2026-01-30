世界的ロックバンド、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのベーシストであるフリーの緊急来日が決定。初のソロアルバム『Honora（オノラ）』の発売を記念して、2月7日に東京・タワーレコード渋谷店にてサイン会を開催する。【動画】かっこいい…！フリー「A Plea」ミュージックビデオフリーは、ジャズに挑戦した初のソロアルバム『Honora（オノラ）』を3月27日にリリースする。サイン会には、タワーレコード渋谷店にて対象期間