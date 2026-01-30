宝塚歌劇団は30日、東京宝塚劇場で観劇した観客の中に、後日“はしか”と診断された人がいたと発表し、注意を呼びかけた。東京都や歌劇団のホームページによると、はしかに感染した観客は1月20日火曜日の午後0時45分から午後4時半頃まで、劇場内にいたという。歌劇団は「同公演をご観劇いただいたお客様は、健康観察期間中（〜2月10日まで）の体調にご留意のうえ、万一、感染が疑われる症状がみられた場合は、事前に医療機関へ連絡