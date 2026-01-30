巨人の松本剛外野手（32）が30日、春季キャンプ地の宮崎での合同自主トレ最終日に参加し、今春の選抜への出場が決まった母校・帝京（東京）を祝福した。春夏合わせて出場26度、3度の全国制覇を誇る超名門。松本が3年だった11年夏を最後に甲子園から遠ざかっていたが、昨秋東京大会で優勝を飾り、選出をほぼ確実にしていた。15年ぶりに聖地へ戻る母校に、松本は「（甲子園出場は）僕ら以来になるので。いつ行くんだと今か今かと