実業家の堀江貴文氏が、24日に公開されたYouTube番組「日本未来会議」に出演。番組内で職業差別とも受け取れる過激な発言を連発し、SNSで大炎上する騒ぎとなっている。 同番組は、政治・経済・ビジネス・金融などさまざまな課題について討論する。24日公開のテーマは「2026年に来るビジネス大予想！」だった。堀江氏は、2026年に来るビジネスとしてAIを挙げ、「すべての社会インフラがAIに変わる」と予測した。 その後、堀