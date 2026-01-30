群馬県伊勢崎市で2024年、酒を飲んでトラックを運転したうえ、車に衝突し家族3人を死亡させた罪に問われている男に、検察側は懲役20年を求刑しました。この事故は2024年5月、伊勢崎市でトラックが乗用車に衝突し塚越湊斗ちゃん（当時2歳）と父親の寛人さん（当時26）、祖父の正宏さん（当時53）が死亡したもので、トラックを運転していた鈴木吾郎被告（71）は飲酒の影響で事故を起こしたとして危険運転致死傷の罪に問われていて、