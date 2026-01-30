ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【セブンイレブン】1月のオススメ商品19品！爆買い！』という動画を公開。動画では、ギャル曽根さんがセブンイレブンで購入した商品を試食しながら紹介する様子が公開されました。今回はその中から、ギャル曽根さんが“見つけたら買う”とコメントしたお気に入りのアイスをピックアップ♪【関連】ギャル曽根、“毎日食べてる”【セブンイレブン】大好きなパン「これが1番美味しい