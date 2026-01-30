衆議院選挙の投票まであと9日。エブリィでは「候補者にひと言」と題し有権者の声をお伝えしています。(鹿児島市在住・会社員（20代）)「鹿児島は若者向けのまちではない。もっとワクワクできるようなまちづくりができたら。楽しいまちにしてほしい」(医療関係（70代）)「目の前の例えば消費税をゼロにする。それをするとその次にどういうことが待っているのかそういうところまできちんと考えた上でのゼロならいいけれど。現状を