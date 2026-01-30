姶良市の県警察学校で卒業式が行われ新人警察官48人が新たな一歩を踏み出しました。県警本部の岩瀬本部長は「警察官の重みを理解し、立派に役割を果たしてほしい」とはなむけの言葉を贈りました。県警察学校を卒業したのは2025年4月に入校した48人です。約10か月にわたり、法律や逮捕術などを学んできました。式では県警本部の岩瀬聡本部長がはなむけの言葉を贈りました。（県警・岩瀬聡本部長）「時には自らの危険を顧み