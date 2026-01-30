上田の覚醒は日本代表にとっても心強い(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext近年、躍進する日本サッカーを象徴するように、世界のさまざまな舞台においてジャパンブランドを掲げた選手の進出が増えている。しかも、海原を超えて行ったそうしたチャレンジャーのなかには、世界トップクラスのリーグで存在感を示している選手も少なくない。【動画】上田綺世が圧巻の4得点！圧巻の量産劇にファン・ペルシ監督が思わず苦笑いを浮かべる