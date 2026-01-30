自宅で大麻を所持したなどとして麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されていた俳優の米倉涼子さんが、不起訴処分となりました。米倉さんは、去年8月、都内の自宅で男性と共に大麻およそ0.37グラムや麻薬が入った錠剤およそ27グラムを所持したなどとして、麻薬取締法違反などの疑いで厚生労働省麻薬取締部に書類送検されていましたが、東京地検は30日付で不起訴処分としました。東京地検は、不起訴の理由を明らかにしていませんが