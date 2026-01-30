阪神は３０日、チケット転売が確認されたため甲子園球場の年間予約席の契約解除、および公式ファンクラブ会員資格取り消し処分を行ったことを発表した。球団は公式ホームページで「このたび、転売仲介サイトにて当球団ホームゲームのチケット不正転売行為が確認されたため、この者に対して『試合観戦契約約款』並びに阪神甲子園球場年間予約席利用規約及び阪神タイガース公式ファンクラブ２０２６年会員規約に則り、阪神甲子園