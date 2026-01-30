テレビ朝日系「くりぃむナンタラ」が２６日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也、有田哲平が出演した。この日は「上田を騙せたら１万円！フェイクニュース選手権」。エルフ・荒川、さや香・新山、石井らが披露するエピソードの中から真実のものを当てる。エルフ・荒川は、さや香との３人ロケで遭遇したエピソードを披露。髪にパーマをしてきた石井に新山が文句を言ったことを発端に、ロケ中にまで及ぶ大喧嘩が始まったと