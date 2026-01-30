俳優の工藤阿須加が２９日、フジテレビ系「トークィーンズ」で、結婚願望がみるみる消滅していった理由を告白し、既婚女性陣から「全部がこれじゃない」など反論される一幕があった。工藤は１１年前のインタビューでは「結婚願望はある」「プロポーズはキザでもいい」などノリノリ。だが今は結婚に消極的だといい、結婚している友人から「小遣い月１万５０００円」「後輩におごるときは妻に土下座して１万円お願いしますという