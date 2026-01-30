第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場32校を決める選考委員会が30日、大阪市内で開かれ、花咲徳栄（埼玉）が20年以来6年ぶり6度目の出場が決まった。この日、埼玉県加須市にある校舎では、岩井隆監督や関正一校長らがテレビ中継を見ながら吉報を待った。選出が決まると、指揮官は「生徒の頑張りはもちろん、先生方、保護者の皆さまによくしてもらっているのでいい結果が報告できてありがたい」と笑顔。