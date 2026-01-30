Ｊ２ジュビロ磐田は３０日、練習後に浜松市の秋葉神社で必勝祈願を行った。志垣良新監督や選手らが出席し、志垣監督は玉串拝礼を行い、絵馬には「Ｊ１昇格」と記して昇格への強い思いを込めた。参拝後、志垣監督は宮司に「本日は丁寧にご祈祷を承り、ありがとうございました。我々も一丸となってＪ１昇格に向け、必死に戦っていきたい」と決意を語った。